СМИ: украинская делегация летает на переговоры в Минск частными чартерами
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Украинские СМИ выяснили, что официальные представители страны на переговорах в контактной группе летают в Минск на частных самолетах. Всего за последний год чиновники совершили 28 поездок в белорусскую столицу.
На Украине новый скандал с обеспечением мирного процесса на юго-востоке страны. Как выяснили местные журналисты, участники делегации летают на переговоры контактной группы в Минск на частных самолетах. Репортеры зафиксировали четыре таких случая. Всего за последний год чиновники совершили 28 поездок в белорусскую столицу, передает "ТВ Центр".
Каждый чартер обходится минимум в восемь тысяч евро, но кто его оплачивает, неизвестно. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко уверяет, что государство к этому не имеет никакого отношения. В пресс-службе Леонида Кучмы посоветовали обратиться в администрацию Порошенко. Однако там прокомментировать ситуацию не смогли.
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