Российский "Союз" успешно вывел на орбиту испанский спутник

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Минувшей ночью с космодрома Куру во французской Гвиане успешно стартовала российская ракета-носитель "Союз". На её борту находился испанский телекоммуникационный спутник.

Российская ракета-носитель "Союз" успешно вывела на орбиту испанский телекоммуникационный спутник. Первый в этом году старт состоялся минувшей ночью на космодроме Куру, передает "ТВ Центр".

Отделение разгонного блока "Фрегат" от носителя прошло в штатном режиме. Сама миссия заняла 32 минуты. Заказчик пуска - европейская компания связи.

Россия сотрудничает с центром во французской Гвиане с 2003 года.

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