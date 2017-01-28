В Пензе сохраняется режим чрезвычайной ситуации

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В Пензе без отопления остаются более 30 многоквартирных домов. В городе сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Ремонтные бригады устраняют многочисленные протечки на теплотрассе и проверяют каждое здание после крупной аварии на ТЭЦ, когда более 70 тысяч жителей остались без тепла в двадцатиградусный мороз.

На улицах Пензы кипит работа. Власти обещали вернуть тепло в дома к утру субботы, не получилось. В городе продолжает действовать режим ЧС. На дорогах - горячий туман, прорывы на теплотрассах один за другим.

С последствиями аварии пытаются справиться уже третий день. 26 января в одном из корпусов местной ТЭЦ взорвался газовый баллон. Обрушилась кровля, погиб рабочий. Станция, обслуживающая сразу несколько районов Пензы, встала. В 20-градусный мороз лишились тепла больше 75 тысяч человек.

Сейчас без тепла остаются несколько десятков зданий. Медучреждения удалось прогреть. Как и некоторые детские сады. А вот школьникам ещё накануне пришлось остаться дома - в классах не выше пяти градусов. И пока неясно, зазвенит ли звонок в понедельник.

В ночную смену вышли коммунальщики. Восстановить полную подачу тепла мешают аварии и утечки. Часть теплосистемы промерзла. Изношенные подземные коммуникации приходится экстренно менять.

Очередную холодную ночь власти предлагают горожанам пережить в специальных пунктах размещения. Воспользовались ими около 20 семей. Остальные пострадавшие пока спасаются своими силами. И надеются на потепление. В субботу в Пензе днем обещают 15 градусов. Со знаком минус.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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