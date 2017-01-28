Цитадель Алеппо вновь открыта для посещения

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В Алеппо за сутки разминировано более 70 гектаров территорий. От взрывоопасных устройств российские сапёры также очистили 15 километров автодорог и свыше 60 зданий. В первую очередь обследуются жилые кварталы и социальные объекты. Помощь мирным жителям постоянно оказывает и российский Центр по примирению. Выдано свыше четырех тонн гуманитарных грузов. В благодарность для наших военных устроили экскурсию в старинную цитадель - символ города, который так и не смогли захватить боевики.

Редкие минуты в армейском распорядке дня. Военные полицейские из российского центра примирения не на задании, а на экскурсии. У входа в древнюю цитадель наших парней встречают местные жители.

Эта крепость, так называемая Цитадель, вместе с древней Пальмирой - жемчужины сирийской пустыни и всего Ближнего Востока. Недаром оба памятника занесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вокруг цитадели множество легенд. Но вот эта история не вымысел. Последние четыре года от атак боевиков крепость обороняли всего 50 человек. Террористы держали периметр. Но защитники - простые жители Алеппо - не сломались, не сдались, не ушли. Они умело скрывались в подземных лабиринтах и наносили разящие контрудары. Коридоры этой каменной паутины показали и нашим военным, но при выключенных видеокамерах. Секретно.

После окончания боев именно российские саперы разминировали здесь неразорвавшиеся снаряды. Сейчас древний памятник архитектуры открыт для всех желающих.

Для российских военных полицейских это первое, но далеко не последнее посещение цитадели. Этот район Алеппо входит в зону их патрулирования.

Что касается самого памятника архитектуры, то ущерб, нанесенный боевиками, еще только предстоит оценить. Например, варвары взорвали несколько мечетей XII века у подножья цитадели. Но внутренняя сохранность, по словам местных жителей, - 90 процентов. Великие стены всё так же возвышаются над городом, а их ворота открыты для тех, кто планирует прийти сюда с добрыми намерениями.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.

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