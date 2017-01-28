Песков: Путин не будет привлекать третье лицо для разговора с Трампом

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Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоится в субботу в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщают в Кремле. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, к запланированным переговорам с нашей стороны не будут привлекать кого-либо еще.

На один из главных вопросов о судьбе антироссийских санкций по итогам первой встречи американского президента и британского премьера оба ответили общими фразами. Трамп сказал, что всему своё время, Тереза Мэй – что необходимо следовать минским соглашениям. Слухи о том, что ограничения с Москвы Вашингтон может снять в одностороннем порядке, появились накануне – информацией со ссылкой на источники в Белом доме делились авторитетные эксперты. Известно, что российская тема станет одной из основных во время телефонной беседы Трампа с Ангелой Меркель. Но главное, сегодня вечером 45-й президент США впервые со вступления в должность поговорит с Владимиром Путиным. Этот телефонный разговор готовился давно. В американских политических кругах царит напряжение: противники и даже ряд однопартийцев президента предупреждают – в вопросе о санкциях Вашингтон должен проявить твёрдость.

Сам Трамп неоднократно заявлял: отношения с Россией необходимо улучшать хотя бы ради совместной борьбы с террористами в Сирии. О том, что войну Америка готова вести не на словах, а на деле, пишет "Нью-Йорк Таймс". По данным издания, Трамп готовит поручение Пентагону ввести в Арабскую республику вертолёты и артиллерию для штурма террористической столицы Ракки. Главную новость о грандиозной военной реформе объявляет сам президент сразу после вступления в должность нового главы минобороны Джеймса Мэттиса.

"Во-первых, я подписываю указ о начале масштабной модернизации Вооружённых сил США, который касается новых самолётов, кораблей, ресурсов и вооружения. Во-вторых, я ввожу новые меры контроля, чтобы не допустить проникновения в США радикальных террористов. Мы не хотим видеть их здесь. Мы хотим гарантировать, что не допустим в нашу страну тех, с кем наши военные сражаются за рубежом", - заявил Дональд Трамп.

Главе Пентагона Трамп вручает не только ручку, но и право решать вопрос о применении пыток. За неделю президент подписал уже три указа об ограничении миграционного контроля. Приём беженцев замораживается на четыре месяца, далее вступят в силу более суровые правила. Общее число тех, кого готовы принять США, сокращается в два раза. Приоритет впервые будет предоставлен национальным и религиозным меньшинствам.

"С ними ужасно обходились. Смотрите: сирийским христианам было почти невозможно попасть в Соединённые Штаты, а для мусульман таких проблем не было. Но это крайне несправедливо. Террористы рубили головы всем, но христианам в первую очередь. И сейчас мы собираемся им помочь", - сказал Трамп.

Новые миграционные меры уже вызвали волну критики со стороны афроамериканского и латиноамериканского сообществ страны. Трамп же методично выполняет предвыборные обещания.

Кирилл Парменов, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".

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