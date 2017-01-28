Путин поблагодарил Назарбаева за межсирийские переговоры в Астане

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В субботу в ходе телефонного разговора Владимир Путин обсудил с Нурсултаном Назарбаевым итоги межсирийских переговоров в Астане. Российский лидер поблагодарил президента Казахстана за организацию международной встречи.

Владимир Путин в субботу по телефону обсудил с Нурсултаном Назарбаевым итоги межсирийских переговоров в Астане, передает "ТВ Центр".

Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства поблагодарил президента Казахстана за организацию международной встречи. Также в ходе беседы было подчеркнуто, что состоявшаяся дискуссия придала серьёзный импульс для мирного урегулирования конфликта в арабской республике.

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