В Китае встретили год Огненного Петуха

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Жители Китая встретили Новый год по восточному календарю. Покровителем этого года, по китайскому гороскопу, стал Огненный Петух.

Новый год по лунному календарю сегодня встречают в восточных регионах нашей страны, где сильны буддийские традиции. А центром мировых торжеств, конечно, стал Китай, передает "ТВ Центр".

Год огненного петуха в Поднебесной вступил в силу под залпы красочных фейерверков. Считается, что громкие звуки разрывающихся петард отпугивают злых духов. Миллионы китайцев из разных уголков мира в это время возвращаются домой, чтобы встретить праздник в кругу семьи. Маскарады и ярмарки в стране будут проходить еще две недели. А завершатся гуляния по традиции фестивалем фонарей.

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