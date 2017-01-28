Скончался солист ВИА "Верасы" Александр Тиханович

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В Белоруссии ушел из жизни участник известного во времена Советского Союза вокально-инструментального ансамбля "Верасы" Александр Тиханович. В последнее время артист тяжело болел, ему было 64 года.

Минувшей ночью скончался народный артист Белоруссии, участник известного во времена Советского Союза вокально-инструментального ансамбля "Верасы" Александр Тиханович. Ему было 64 года, передает ТАСС.

О смерти музыканта сообщается в заявлении его дочери Анастасии. "Сегодня ночью не стало моего папы. Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год", - отметила дочь артиста.

В последнее время артист тяжело болел.

Александр Тиханович родился 13 июля 1952 года в Минске, в 1982 году окончил Белорусскую консерваторию.

В 1973 году вошел в состав ВИА "Верасы", многие годы популярного на территории Советского Союза. В ансамбле познакомился с Ядвигой Поплавской, которая впоследствии стала его женой. В 1986 году артисты покинули ВИА "Верасы", а в 1988 году создали дуэт "Счастливый случай" после победы на конкурсе "Песня-88".

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