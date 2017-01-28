На северо-востоке Москвы завершается строительство новой церкви

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Строительство церкви в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" завершается на северо-востоке столицы. Здание, рассчитанное на 500 прихожан, возводят по индивидуальному проекту.

На северо-востоке Москвы завершается строительство церкви в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина", передает "ТВ Центр".

В субботу ход работ проинспектировал куратор программы "200 храмов" Владимир Ресин. Здание, рассчитанное на 500 прихожан, возводят по индивидуальному проекту. Это пятикупольная церковь, где со стороны главного фасада предусмотрена звонница. Сейчас внутри ведется отделка и укладывается напольная плитка. Кроме того, рабочие декорируют своды. На территории также будет построен дом причта, а пока для горожан действует небольшая часовня.

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