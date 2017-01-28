Серена Уильямс в седьмой раз выиграла Australian Open

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Американка Серена Уильямс стала победительницей Australian Open, в финале обыграв свою старшую сестру Винус со счетом 6:4, 6:4. Для нее это уже 23-й Большой шлем в карьере.

Американская теннисистка Серена Уильямс стала победительницей Открытого чемпионата Австралии. В финале турнира она обыграла свою сестру Винус Уильямc - 6:4, 6:4, передает "Интерфакс".

Серена Уильямс выиграла Australian Open в седьмой раз в карьере, это ее 23-я победа на турнирах "Большого шлема", что является новым рекордом "Открытой эры" (т.е. начиная с 1968 года, когда на турнирах было разрешено выступать всем теннисистам, независимо от их любительского или профессионального статуса). Ранее американка делила это достижение с немкой Штеффи Граф, которая выиграла 22 турнира "Большого Шлема".

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