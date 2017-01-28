Сильные снегопады в Крыму продолжатся до 30 января

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Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за ожидаемого снегопада. По прогнозу синоптиков, снегопады в Крыму будут продолжаться до понедельника, при этом местами ветер усилится до 25 метров в секунду.

В Крыму в субботу объявлено штормовое предупреждение из-за сильного похолодания и новых снегопадов, передает "ТВ Центр".

Для южных районов полуострова такая погода - крайне редкое явление. Жители курортных городов с удовольствием гуляют по заснеженным улицам. А вот водителям приходится быть внимательнее, особенно на горных участках дорог. По прогнозу синоптиков, снегопады в Крыму будут продолжаться до понедельника, при этом местами ветер усилится до 25 метров в секунду.

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