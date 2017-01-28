Рогозин пообещал возобновить пуски "Протонов" через 3,5 месяца
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Вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин сообщил, что пуски ракет-носителей "Протон-М" возобновятся через 3,5 месяца. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Пуски ракет-носителей "Протон-М" будут возобновлены через 3,5 месяца. Об этом на своей странице в Twitter написал вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.
"Пуски "Протона-М" будут возобновлены через 3,5 месяца. Воронежскому механическому заводу будет оказана экономподдержка для техперевооружения", - говорится в сообщении.
По словам Рогозина, три готовых ракеты "Протон-М" разберут для замены двигателей.
Вице-премьер также сообщил, что причиной неполадок при производстве двигателей для ракеты-носителя "Протон-М" стала подмена документации и технологии.
"Все виновные в подмене технологии и документации будут жестко наказаны. Три "Протона-М" будут разобраны. Двигатели 2 и 3 ступеней заменены", - сказал вице-премьер.
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