Рогозин пообещал возобновить пуски "Протонов" через 3,5 месяца

Теги: Общество рогозин роскосмос ракета россия протон

Вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин сообщил, что пуски ракет-носителей "Протон-М" возобновятся через 3,5 месяца. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Пуски ракет-носителей "Протон-М" будут возобновлены через 3,5 месяца. Об этом на своей странице в Twitter написал вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

"Пуски "Протона-М" будут возобновлены через 3,5 месяца. Воронежскому механическому заводу будет оказана экономподдержка для техперевооружения", - говорится в сообщении.

По словам Рогозина, три готовых ракеты "Протон-М" разберут для замены двигателей.

Вице-премьер также сообщил, что причиной неполадок при производстве двигателей для ракеты-носителя "Протон-М" стала подмена документации и технологии.

"Все виновные в подмене технологии и документации будут жестко наказаны. Три "Протона-М" будут разобраны. Двигатели 2 и 3 ступеней заменены", - сказал вице-премьер.

Читайте также:

"Роскосмос" назвал причину возможных задержек пусков "Протона"

"Роскосмос" отозвал двигатели "Протона" из-за "неликвидных компонентов"