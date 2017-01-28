Путин и Трамп провели телефонный разговор

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Состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Беседа продолжалась около 45 минут, она стала первой после вступления Трампа в должность и второй после его избрания президентом.

Состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передает "Интерфакс".

Трамп беседовал с Путиным в компании вице-президента Майка Пенса, шефа аппарата Белого дома Райнса Прибаса, советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна и советника Трампа по стратегическим вопросам Стивена Бэннона. С российской стороны в переговорах участвовал только глава государства.

Разговору Трампа с Путиным предшествовала его беседа с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая продлилась 45 минут.

Прежде Путин и Трамп общались по телефону в минувшем ноябре, когда российский президент поздравил своего собеседника с победой на выборах президента США.

Дональд Трамп неоднократно высказывался об отмене санкций против России. В разговоре с журналистами Times и Bild он заявил о возможном снятии ограничительных мер в обмен на соглашение по ядерному оружию. Отвечая на вопрос The Wall Street Journal, он отмечал, что намерен в первое время сохранить ограничения против Москвы.

"Если ты ладишь с Россией и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?", - говорил президент США в другом интервью.

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