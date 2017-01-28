Дворкович: долг Белоруссии за российский газ составляет 550 млн долларов

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Долг Белоруссии за российский газ, по расчетам правительства России, сейчас составляет 550 млн долларов. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. Он также отметил, что переговоры с Белоруссией по урегулированию газового спора продолжаются, но прогресса пока нет.

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что долг Белоруссии за поставку российского газа составляет 550 млн долларов, передает "Интерфакс".

"По нашему мнению, порядка 550 миллионов долларов. По нашим расчетам", — сказал Дворкович.

Также он констатировал, что что Россия и Белоруссия до сих пор не могут найти взаимопонимание по вопросу цены за газ.

"Прогресса нет. Аргументация не меняется, меняются варианты решения, но пока не нашли взаимопонимания. В любом случае мы настаиваем на оплате в полном объеме прошлого года по той формуле, которая была ранее" - сказал вице-премьер.

В начале 2016 года Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него меньше. Москва в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию. В октябре стороны, не углубляясь в подробности, объявили о достижении компромисса. Однако спор остается открытым до сих пор.

С 1 января 2017 года Белоруссия повысила тариф на транзит нефти из России.

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