В Москве задержан похититель икон из храма под Тулой

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В Москве задержан подозреваемый в краже нескольких старинных икон из храма под Тулой. Все похищенные иконы были изъяты.

В столице задержан 26-летний подозреваемый в краже старинных икон из храма в поселке Петелино Тулы, передает "Интерфакс".

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по Тульской области установлено, что девять икон из числа похищенных находятся в антикварных лавках Москвы. Все они были изъяты. В квартире бывшей жены задержанного в Московской области была обнаружена и изъята еще одна похищенная икона.

Одна из икон - "Спас в терновом венце", предположительно, имеет большую культурную и историческую ценность. Она, возможно, написана художником Виктором Васнецовым или одним из его учеников. Ее предположительная стоимость составляет до трех миллионов рублей.

Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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