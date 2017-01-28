Россия готова принять сотрудников украинской компании "Антонов"

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Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что в России готовы принять и всем обеспечить авиаконструкторов с украинского предприятия "Антонов". По его словам, это нужно для того, "чтобы не умерла школа Антонова".

Россия готова принять авиаконструкторов украинского предприятия "Антонов". Об этом в ходе посещения Воронежского акционерного самолетостроительного общества сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.



"Мы ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, создававших "Ан". Готовы их принять и всем обеспечить, чтобы не умерла школа Антонова", - сказал он.

Авиационное опытно-конструкторское бюро под руководством Олега Антонова было создано сразу после Великой Отечественной войны в конце мая 1946 года на Новосибирском авиационном заводе. В 1952 году предприятие переместили в Киев, где началось производство военно-транспортных и пассажирских самолетов семейства "Ан".

В мае 2015 года бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил об остановке военно-технического сотрудничества с Россией, в результате чего концерн "Антонов" вывели из состава российско-украинского совместного предприятия "ОАК- Антонов". Все проекты были заморожены.

В январе 2016-го появлялись сообщения о ликвидации авиаконцерна в связи с его передачей в состав "Укроборонпрома", однако предприятие опровергало эту информацию.

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