Трамп раскритиковал The New York Times и The Washington Post

Теги: В мире сша президент трамп

Президент США Дональд Трамп раскритиковал два ведущих издания страны - The New York Times и The Washington Post. По его словам, они лживо и со злостью освещают его деятельность.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские издания The New York Times и The Washington Post за освещение необъективное освещение его деятельности. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает "Интерфакс".

"Неудачная The New York Times заняла неправильную позицию по отношению ко мне с самого начала. Написала, что я проиграю праймериз, а потом и всеобщие выборы. Освещение моей деятельности в The New York Times и The Washington Post с самого начала было настолько мошенническим и злым, что иногда они извинялись перед их подписчиками и читателями. Они заняли неправильную позицию по отношению ко мне с самого начала, до сих пор не изменили курса, да и не изменят никогда. Бесчестные", - написал Трамп.

Читайте также:

Телефонный разговор Трампа и Путина состоится в субботу в 20:00 мск

Трамп призвал не спешить с разговорами об отмене антироссийских санкций

Трамп пообещал помочь силам добра не проиграть в борьбе со злом

Трамп: Мексика должна относиться к США с уважением

Президент Мексики отказался от встречи с Трампом