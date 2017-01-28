Трамп раскритиковал The New York Times и The Washington Post
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал два ведущих издания страны - The New York Times и The Washington Post. По его словам, они лживо и со злостью освещают его деятельность.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские издания The New York Times и The Washington Post за освещение необъективное освещение его деятельности. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает "Интерфакс".
"Неудачная The New York Times заняла неправильную позицию по отношению ко мне с самого начала. Написала, что я проиграю праймериз, а потом и всеобщие выборы. Освещение моей деятельности в The New York Times и The Washington Post с самого начала было настолько мошенническим и злым, что иногда они извинялись перед их подписчиками и читателями. Они заняли неправильную позицию по отношению ко мне с самого начала, до сих пор не изменили курса, да и не изменят никогда. Бесчестные", - написал Трамп.
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