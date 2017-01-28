На севере Москвы при падении стрелы крана пострадали два человека
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На одной из стройплощадок столицы обрушилась стрела подъемного крана. Пострадали два человека.
В субботу на стройплощадке в Москве обрушилась стрела подъемного крана. В результате ЧП пострадали два человека, передает "Интерфакс".
Обрушение произошло на стройплощадке, расположенной у дома 16 на Путевом проезде.
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