18:54, 28 января 2017

На севере Москвы при падении стрелы крана пострадали два человека

Теги:  пострадавшие  Происшествие  москва

На одной из стройплощадок столицы обрушилась стрела подъемного крана. Пострадали два человека.

В субботу на стройплощадке в Москве обрушилась стрела подъемного крана. В результате ЧП пострадали два человека, передает "Интерфакс". 

Обрушение произошло на стройплощадке, расположенной у дома 16 на Путевом проезде.

 

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