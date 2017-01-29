Белый дом назвал разговор Путина и Трампа "крайне важным началом"

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В Белом доме назвали состоявшийся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом "крайне важным началом". Главы двух государств обсудили целый ряд международных вопросов, в том числе объединение усилий в борьбе против "Исламского государства", организации запрещенной в России и ряде других стран.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в субботу вечером провели телефонный разговор. Первая беседа лидеров двух стран с момента инаугурации нового хозяина Белого дома уже положительно оценена и в Москве, и в Вашингтоне. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин поздравил американского коллегу с официальным вступлением в должность.

Главы двух государств обсудили целый ряд международных вопросов, в том числе объединение усилий в борьбе против "Исламского государства", организации запрещенной в России и ряде других стран, передает "ТВ Центр".

С обеих сторон был продемонстрирован настрой на совместную работу по улучшению российско-американских отношений. Была подчеркнута важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран. Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и ее гражданам. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в нашей стране испытывают аналогичные чувства к американцам.

Лидеры двух стран договорились поддерживать регулярные личные контакты и дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их встречи.

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