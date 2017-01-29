В Махачкале при взрыве на АЗС пострадал один человек

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На одной из автозаправочных станций в Махачкале взорвался большой газовый баллон, после чего начался сильный пожар. В результате ЧП пострадал один человек.

Более трех часов понадобилось пожарным, чтобы потушить возгорание на автозаправке в Махачкале. Сейчас идет разбор завалов и проливка конструкций, передает "ТВ Центр".

Пожар начался в газовом резервуаре. Это спровоцировало взрыв. Огонь быстро распространился на площади 120 квадратных метров.

Один человек пострадал. Он уже доставлен в республиканский ожоговый центр. К ликвидации возгорания привлекались более ста специалистов и 29 единиц техники. Причина ЧП и размер ущерба сейчас устанавливаются.