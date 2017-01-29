Премьер Баварии призвал отменить антироссийские санкции
Теги: Политика германия санкции россия
Председатель немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС), премьер-министр земли Бавария Хорст Зеехофер считает, что необходимо снять санкции с России уже в 2017 год. Также, по его мнению, нашу страну необходимо вернуть в круг "большой восьмерки".
Премьер-министр федеральной земли Бавария Хорст Зеехофер, партнер канцлера Ангелы Меркель, заявил, что уже в этом году необходимо снять санкции с России. Кроме того, по его словам, надо вернуть Россию в круг "большой восьмерки", передает ТАСС.
"Санкции против России должны быть отменены в этом году. Россию также нужно вернуть в круг "большой восьмерки", - сказал Зеехофер в опубликованном в интервью газете Bild am Sonntag.
Он отметил, что необходимо помнить о разных взглядах на крымский вопрос, но при этом стремиться к "разумным экономическим отношениям".
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