Премьер Баварии призвал отменить антироссийские санкции

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Председатель немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС), премьер-министр земли Бавария Хорст Зеехофер считает, что необходимо снять санкции с России уже в 2017 год. Также, по его мнению, нашу страну необходимо вернуть в круг "большой восьмерки".

Премьер-министр федеральной земли Бавария Хорст Зеехофер, партнер канцлера Ангелы Меркель, заявил, что уже в этом году необходимо снять санкции с России. Кроме того, по его словам, надо вернуть Россию в круг "большой восьмерки", передает ТАСС.

"Санкции против России должны быть отменены в этом году. Россию также нужно вернуть в круг "большой восьмерки", - сказал Зеехофер в опубликованном в интервью газете Bild am Sonntag.

Он отметил, что необходимо помнить о разных взглядах на крымский вопрос, но при этом стремиться к "разумным экономическим отношениям".

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