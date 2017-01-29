Скончалась прыгнувшая с ребенком под поезд московского метро женщина

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В московской больнице скончалась женщина, которая в субботу вместе с десятилетней дочерью прыгнула под поезд на станции метро "Молодежная" Московского метрополитена. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Женщина, которая в субботу бросилась под поезд на станции "Молодежная" Московского метрополитена вместе с 10-летней дочерью на руках, скончалась в больнице от полученных травм. Ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах.

После падения на рельсы пострадавшая и ребенок были доставлены вертолетом в больницу, им была оказана срочная хирургическая помощь, но минувшей ночью женщина умерла.



В субботу москвичка 1974 года рождения после разговора по мобильному телефону прыгнула со своей дочерью под подходящий поезд. Машинист применил экстренное торможение состава, но избежать наезда на людей не удалось. Женщина получила открытую черепно-мозговую травму, а ее дочь - многочисленные ушибы и травмы.

По факту произошедшего СК России возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка.

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