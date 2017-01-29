В Махачкале при взрыве на автозаправке пострадал мужчина

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В столице Дагестана Махачкале выясняют обстоятельства взрыва на автозаправке, в результате которого начался сильный пожар. Огонь даже перекинулся на стоящий рядом жилой дом. В тушении участвовали полсотни спасателей. В результате ЧП один пострадавший госпитализирован.

Ночное небо раскрасило зарево, которое было видно за несколько километров. Многие местные жители, снимавшие пожар на камеры мобильных телефонов, даже не догадывались, что именно так сильно горит. Спустя считанные секунды огненный шар посеял среди очевидцев панику.

Пожарные позже установят, что это взорвался резервуар с пропаном, находившийся на территории АЗС. В результате полностью уничтожены автомойка и кафе. Практически весь персонал, который находился в момент возгорания на рабочем месте, успел покинуть опасную зону. Кроме одного человека – мужчину, получившего сильные ожоги, сотрудники медицины катастроф доставили в госпиталь.

В течение трех часов пожарные расчеты боролись с огнем. Пламя успело перекинуться на крышу соседнего жилого дома. К счастью, в здании в тот момент людей не было. Постройку сотрудникам МЧС удалось отстоять.

К утру спасатели завершили проливку и разбор металлических конструкций, а также охлаждение соседних емкостей с топливом – угрозы возникновения повторного пожара нет. Следователям и сотрудникам пожарно-испытательной лаборатории МЧС предстоит установить причину возгорания, заставившего вздрогнуть всю Махачкалу.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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