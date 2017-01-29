В Пензе без тепла остаются девять жилых домов

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В Пензе без отопления остаются девять одноэтажных частных домов с населением 56 человек. В городе действует режим чрезвычайной ситуации. Работают пункты временного размещения.

В Пензе после крупной коммунальной аварии осталось заменить 70 метров труб. Без тепла по-прежнему остаются девять многоквартирных домов, где проживают более 50 человек, том числе десять детей, передает "ТВ Центр".

В городе действует режим чрезвычайной ситуации. Работают пункты временного размещения.

В четверг в одном из корпусов местной ТЭЦ взорвался газовый баллон. Обрушилась кровля, погиб рабочий. Из-за резкого повышение давления в трубах и 20-градусных морозов в нескольких районах произошли серьезные прорывы. Более 75 тысяч горожан остались без отопления. Ремонтные бригады продолжают работать на двух аварийных участках. По данным местных властей, температура в квартирах не опускается ниже 15 градусов, для обогрева жители используют электроприборы.

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