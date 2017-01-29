Россия поможет Чили в борьбе с лесными пожарами

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МЧС России направило противопожарный самолет Ил-76 в Чили, где из-за распространения огня режим ЧС объявлен уже в шести регионах. Мощные пожары в стране уже унесли жизни одиннадцати человек.

Самолёт МЧС России вылетел для тушения лесных пожаров в Чили. Оказать помощь в борьбе со стихией поручило наше правительство по просьбе властей страны, передает "ТВ Центр".

В шести областях республики объявлено чрезвычайное положение. Огнём охвачено более четырёхсот тысяч гектаров территорий. К работе российские спасатели приступят уже в ближайшее время. Борт Ил-76 оснащен спецоборудованием и способен за вылет перевозить более 40 тонн воды.

Мощные пожары в Чили уже унесли жизни одиннадцати человек. Тысячи людей эвакуированы. В Сантьяго не исключают, что причиной возгораний мог стать поджог. Полицией задержаны 34 подозреваемых.

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