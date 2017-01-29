В зоопарке в Ростовской области родился лигр

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В одном из зоопарков Ростовской области родился редкий зверь - лигр. Это детеныш льва и тигрицы. Вероятность появления такого гибрида в дикой природе равна нулю. В мире их насчитывается всего около двадцати.

Называйте его просто Царь. Скромность ни к чему. В своих генах этот детеныш носит мощь и грацию сразу двух представителей кошачьих - тигра и льва. Такой вот гибрид - лигр - редчайший экземпляр. Молоком ласкового и нежного зверя до поры до времени, конечно, снабжает коза. Поесть он уж очень любит.

Своим рождением он обязан неволе. Сотрудники небольшого передвижного зоопарка под Ростовом беспокоились о здоровье его матери тигрицы, которая хотела простого кошачьего счастья, но не с кем было его создать. Опасаясь гормонального взрыва, свели с давним знакомым. А вдруг повезет.

"Смотрим, она мучается просто. Решили посадить ее с львом. Тем более они уже долго рядом живут. У нас получилось", - рассказал директор передвижного зоопарка Эрик Айрапетян.

Видовой барьер не проблема. В тесных условиях частных зоопарков выбирать особо не приходится. И тем не менее рождение этого малыша - событие мирового масштаба. Вероятность потомства у таких необычных пар - всего два процента из ста.

"В природе они не встречаются, потому что один живет в Африке. Другой - в джунглях. Получилось в зоопарке, частном, от этого получилось. А в интернете я смотрел - 23 штуки их всего в мире", - говорит Эрик Айрапетян.

Под Ростовом родились сразу три котенка, но выжил только один. Потому имя ему долго выбирать не пришлось. Назвали Царем.

Царь уже совсем скоро отправится в свое первое путешествие. Цирк уезжает на гастроли, а он - подрастающая звезда. У таких котят отсутствует ген, сдерживающий рост, потому они могут достигать поистине исполинских размеров.

Кристина Одиноченко, "ТВ Центр".

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