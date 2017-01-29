В Кремле позитивно оценили телефонный разговор Путина и Трампа

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Совместная борьба с терроризмом на Ближнем Востоке и налаживание двусторонних отношений - главные темы, которые обсудили во время телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп. Как отмечается в сообщениях Кремля и Белого дома, президенты России и США по обоим вопросам нашли взаимопонимание.

Камер в Овальном кабинете нет. Кто-то из пресс-службы Белого дома снимает происходящее на мобильный телефон. У Дональда Трампа - целый телефонный марафон, пять звонков. Сначала связывается с японским премьером.

"Только что закончил говорить с Дональдом Трампом. Договорились встретиться 10 февраля. Оба мы подчеркнули важность американо-японского сотрудничества", - рассказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Дальше - беседа с Ангелой Меркель. Обсуждают конфликт на Украине, Ближнем Востоке. О германо-американских отношениях обмениваются общими фразами. Больше говорят о России.

Во время разговоров с Абэ и Меркель, как потом с Олландом и главой австралийского правительства Тербуллом, рядом с Дональдом Трампом только его советник по нацбезопасности. Другое дело почти часовая беседа с Владимиром Путиным. Её важность особо подчеркивали в пресс-службе американского президента. На фото видно: присоединилась целая группа поддержки. Вице-президент, начальник аппарата Белого дома и главный политический советник. Трампа можно понять, темы - непростые. Будущее диалога Москвы и Вашингтона, борьба с так называемым "Исламским государством", урегулирование конфликтов по всему миру, в том числе в Сирии. Сообщается, что лидеры заверили друг друга в расположении к народам двух стран. В Белом доме разговор назвали "позитивным" и "важным началом для налаживания отношений". В том же духе прокомментировали беседу и в Кремле.

"В ходе разговора Владимир Путин и Дональд Трамп не только сошлись в оценке нынешнего крайне неудовлетворительного состояния российско-американских отношений, но и высказались в пользу активной совместной работы по их нормализации. Подчёркнута, в частности, важность создания надёжной основы двусторонних связей путём развития их торгово-экономического компонента", - заявили в пресс-службе Кремля.

Впрочем, самую ожидаемую, одновременно и экономическую, и, конечно, политическую тему - отмену антиросскийских санкций, - Путин и Трамп, вопреки прогнозам аналитиков, так и не обсудили. Это официальное заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрий Пескова. Но американская пресса почему-то сомневается. К слову, на всех ее первых полосах сегодня не указ Трампа об ограничении миграции, вызвавший массовые протесты, а именно разговор американского президента с российским коллегой.

Не случайно именно из Европы после разговора Путина с Трампом звучат смелые заявления. К примеру, премьер-министр федеральной земли Бавария Хорст Зеехофер, партнер Ангелы Меркель по правящей коалиции, убежден, что антироссийские санкции должны быть сняты.

"Санкции против России должны быть сняты в этом году. Россия также должна вернуться в круг G8. Необходимо проводить реальную политику, а не бряцать оружием", - заявил Зеехофер.

Однако эти высказывания пока не должны никого вводить в заблуждение. Сам Дональд Трамп в пятницу заявил, что об отмене антироссийских санкций говорить пока рано. А у его беседы с Владимиром Путиным есть другие конкретные итоги, уверены политологи. И это пункт в указе американского президента о противодействии запрещённом во многих странах террористическому "Исламскому государству". Согласно документу, Пентагон должен "немедленно" начать разработку новой всесторонней стратегии по разгрому группировки. И в частности, искать "новых партнеров" для коалиции.

Ольга Оксенич, Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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