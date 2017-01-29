Амон и Вальс сразятся во втором туре праймериз социалистов во Франции

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Во Франции в воскресенье пройдет второй тур голосования за представителей Соцпартии, один из которых примет участие в президентской гонке. В праймериз участвуют бывший глава правительства Мануэль Вальс и экс-министр образования Бенуа Амон.

Во Франции в воскресенье определится имя единого кандидата от правящей партии, который будет представлять социалистов на президентских выборах в апреле, передает "ТВ Центр".

В праймериз участвуют бывший глава правительства Мануэль Вальс и экс-министр образования Бенуа Амон. Победителю предстоит за три месяца попытаться восстановить доверие французов к одной из крупнейших партий страны. Сейчас левоцентристы переживают тяжелейший кризис, связанный с крайне низким рейтингом своего лидера Франсуа Олланда. В декабре президент, которого поддерживают не более четырёх процентов французов, был вынужден снять с выборов свою кандидатуру.

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