В Москве стартовал крупнейший в Европе шахматный фестиваль

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В Москве начал работу крупнейший в Европе шахматный фестиваль. На него съехались более полутора тысяч спортсменов из 35 стран мира.

Более полутора тысяч спортсменов из 35 стран мира собрались в Москве, чтобы принять участие в крупнейшем в Европе шахматном фестивале. В столице стартовал 13-й международный кубок РГСУ, передает "ТВ Центр".

Гостей встречали яркой концертной программой с музыкой и танцами. В рамках встречи проходит восемь отдельных турниров. Прежде всего это этапы Кубка России. И впервые соревнования для людей с ограниченными возможностями. Отдельная часть посвящена состязаниям среди игроков-любителей и ветеранов. Встретиться за шахматным столом смогут также студенты и школьники. Кроме того, на фестивале предусмотрены мастер-классы и обучающие семинары.

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