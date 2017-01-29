В США протестуют против указов Трампа о беженцах

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В ряде американских городов прошли акции протеста несогласных с миграционной политикой Дональда Трампа. Ранее 45-й президент США подписал указ, приостанавливающий приём иностранных граждан на несколько месяцев. Документ ужесточает правила иммиграции из ряда мусульманских стран, в том числе Сирии, Ливии и Ирана.

США захлестнули массовые митинги несогласных с миграционной политикой Дональда Трампа, передает "ТВ Центр".

Акции протеста прошли в Чикаго, Денвере, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и других американских городах. В демонстрации в Нью-Йорке приняли участие более тысячи человек.

Ранее 45-й президент США подписал указ, приостанавливающий приём иностранных граждан на несколько месяцев. Кроме того, документ ужесточает правила иммиграции из ряда мусульманских стран, в том числе Сирии, Ливии и Ирана. В Штатах задержаны около десяти представителей этих государств. В Тегеране уже заявили, что ответят новому хозяину Белого дома аналогичными мерами.

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