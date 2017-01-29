В Хасавюрте ликвидировали трех боевиков

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В воскресенье в дагестанском Хасавюрте в ходе спецоперации ликвидированы трое боевиков. Их личности устанавливаются.

В Дагестане, в городе Хасавюрт в воскресенье рано утром был введен режим контртеррористической операции, передает "ТВ Центр".

Силовики обнаружили и блокировали в частном доме группу боевиков. Им предложили сдаться, но в ответ они открыли огонь. Сотрудники спецслужб пошли на штурм здания. Были ликвидированы трое боевиков.

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