В Хасавюрте ликвидировали трех боевиков
Теги: дагестан боевики Происшествие
В воскресенье в дагестанском Хасавюрте в ходе спецоперации ликвидированы трое боевиков. Их личности устанавливаются.
В Дагестане, в городе Хасавюрт в воскресенье рано утром был введен режим контртеррористической операции, передает "ТВ Центр".
Силовики обнаружили и блокировали в частном доме группу боевиков. Им предложили сдаться, но в ответ они открыли огонь. Сотрудники спецслужб пошли на штурм здания. Были ликвидированы трое боевиков.
Читайте также:
Полиция ликвидировала боевика в Дагестане
В Чечне ликвидированы четверо боевиков