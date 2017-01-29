Правящая коалиция Германии выдвинет Меркель единым кандидатом в канцлеры

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Христианско-демократический союз (ХСС/ХДС) в качестве единого кандидата выдвинет по пост канцлера Ангелу Меркель. Об этом заявил премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер.

К парламентским выборам готовятся в Германии. Они пройдут в сентябре, передает "ТВ Центр".

Главный вопрос - останется ли у власти Ангела Меркель. За последний год её партия Христианско-демократический союз продолжала терять популярность. Однако теперь позиции канцлера должны усилиться. В воскресенье о поддержке Меркель сообщил Христианско-социальный союз Баварии. "Мы заинтересованы в сильном канцлере", - заявил глава партии Хорст Зеехофер.

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