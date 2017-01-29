Россия назвала Армению ключевым союзником в Закавказье

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Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что Москва рассматривает Армению как ключевого союзника в Закавказье. Он возглавляет делегацию военного ведомства на переговорах в Ереване.

Москва рассматривает Армению как ключевого союзника в Закавказье. Об этом заявил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, передает "ТВ Центр".

Он возглавляет делегацию военного ведомства на переговорах в Ереване. В ходе поездки замминистр посетил российскую военную базу в Гюмри. Сейчас в соседней республике службу несут более трёх тысяч наших военнослужащих.

Руслан Цаликов проинспектировал состояние казарм, построенных еще во времена Российской империи - там предстоит большой ремонт. А на встрече с министром обороны Армении Вигеном Саргсяном обсудил план совместных учений на этот год и поздравил коллег с 25-летием создания армянской национальной армии.

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