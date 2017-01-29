В Москве продолжается масштабное строительство новых линий метро

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В столице продолжается масштабное строительство новых линий метро. В круглосуточном режиме, без выходных работы идут сразу на нескольких "фронтах". Где-то, как на части юго-западного отрезка Калининско-Солнцевской ветки, процесс почти завершён. Где-то только близится к финалу, ну а где-то большая подземная стройка в самом разгаре.

Станция "Нижняя Масловка" так называемого глубокого заложения, единственная на всем третьем пересадочным контуре. Над нами сейчас 65 метров почвы. Именно поэтому специалисты сначала спускаются по лестнице, а затем в лифте. Путь в среднем занимает 10 минут. Наверху - площадь Савеловского вокзала. В день он обслуживает 35 тысяч пассажиров, многие из которых тут же пересаживаются в метро, на серую ветку.

Сейчас она перегружена. Ситуацию должна исправить новая станция. Она будет иметь пересадку с "Савеловской" Серпуховско-Тимирязевской линии, а также выходы к платформам пригородного сообщения.

Сантиметр за сантиметром горный комбайн углубляется в грунт. Порода в этом месте тяжелая: карбоновая глина, затем известняк. По этим слоям можно изучать геологию. Некоторые образцы древнее динозавров.

Станция готова наполовину. Основание платформы забетонировано. По бокам проложены тоннели. Пока они скрыты за металлическими перекрытиями.

"Я надеюсь, до конца года коллеги проходку закончат, и, по крайней мере, в сентябре следующего года все основные работы будут закончены, и, надеюсь, станция будет запущена в 2018 году", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Нижняя Масловка" к тому же участок строящейся линии метро третьего пересадочного контура. Это еще одно кольцо столичной подземки. 28 станций и почти 60 километров тоннелей должны построить за несколько лет. Запускать будут поэтапно вплоть до 2020 года.

Станция "Рассказовка" неглубокого заложения. При выборе стиля архитекторы решили оттолкнуться от названия. Платформа новой станции метро по своему оформлению будет напоминать читальный зал библиотеки. Колонны будут оформлены в виде книжных шкафов, а на путевых стенах появятся имена великих российских писателей и названия их произведений.

Литературная тематика будет повсюду, даже скамейки здесь обещают расписать цитатами классиков. Одновременно возводят и следующие за ней станции.

Это четвертый этап строительства Калининско-Солнцевской линии. Протяженность участка более 15 километров. Откроют все станции сразу, как обещают, уже в этом году.

Люблинско-Дмитровская линия уходит все дальше на север. Станция "Селигерская" готова на 70 процентов. Все монолитные работы завершены, конструкцию засыпают грунтом.

Любая станция делится на две части: зону видимости пассажиров и техническую зону. Весь второй этаж будет скрыт от глаз людей. Технические помещение, аппаратура, комнаты отдыха сотрудников метрополитена спрячутся за архитектурными элементами - огромными арками.

Особое внимание уделили гидроизоляции. Совсем рядом протекает река Лихоборка. Метростроителям пришлось прокладывать тоннели под ней, на глубине 60 метров. А затем плавно подниматься к станции "Селигерская", которая строилась открытым способом. Ее окружают огромные жилые массивы, которые до сих пор не были обеспечены метрополитеном.

Станции "Селигерскую", "Верхние Лихоборы" и "Окружную" Люблинско-Дмитровской линии обещают открыть до конца года. Судя по всему, в 2017 будет поставлен рекорд по количеству построенных подземных путей.

Виктор Прокушев, Матвей Шестаков, Елена Сахно, Александр Марченко, Антон Дубнов, "ТВ Центр".

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