В столице участились случаи автоподстав

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В Москве участились так называемые "автоподставы". Причём если несколько лет назад это были подстроенные ситуации с участием автомобилей - одного или сразу нескольких, то теперь мошенники разыгрывают спектакль под названием "Наезд на пешехода". Невольному участнику постановки - водителю - предлагают заплатить, крупную сумму и немедленно. И знаменитое "не верю" срабатывает далеко не всегда.

Тихая московская улица. Все идет как обычно, пока на повороте не случается кое-что странное. Звук, будто в кузов прилетел камень. Но нет, очевидцы из проезжающий рядом иномарки обвиняют автомобилиста Дмитрия в наезде на пешехода. А он-то и не заметил.

Дмитрий Рухлов не жалеет, что переплатил за видеорегистратор с двумя камерами. Он спас его только однажды, но избавил от множества проблем. Теперь схема мошенников ему предельно ясна.

"У каждой машины есть своя роль. Из первой тебе бросают некий предмет сзади в кузов. Вторая машина более представительского класса является свидетелями происшествия. А из третьей машины выскакивает человек и на пешеходном переходе подбирает тот предмет, который в тебя бросали", - объясняет автолюбитель Дмитрий Рухлов.

И это только один из множества сценариев. Автоподставщики активизировались и облюбовали пешеходные переходы, ведь именно здесь водитель наиболее уязвим. От мала до велика они летят под колеса навстречу легким деньгам. Заработать таким образом пытается и интеллигентного вида пенсионер.

Видеосъемка - лучшая защита водителя в таких случаях. Но многие автомобилисты, даже обвешанные со всех сторон видеокамерами, все же становятся жертвами этих зачастую нелепых автоподстав. Все потому, что в стрессовой ситуации люди теряются и дают мошенникам то, что они хотят, - деньги.

"Люди боятся скорее всего уголовной ответственности, потому что повреждение чужого имущества тоже наказывается уголовным наказанием, правда, только совершенном умышленно. А если это происходит при наезде, то это по уголовному кодексу не наказывается. Люди боятся, что будет привлечено внимание, что будет вызвана полиция, люди боятся, что это будет учтено в страховой компании и на будущий год будет поднят тариф", - говорит автоюрист Сергей Радько.

Если автоподставщикам не получилось договориться на месте, то доказать ущерб будет уже невозможно. Поэтому мошенники с более выраженным инстинктом самосохранения предпочитают не бросаться под колеса, а бросать туда ценные вещи.

Если записи на видеорегистраторе нет, также не стоит пугаться, поясняют инспекторы ДПС. Вся Москва сейчас увешана беспристрастными свидетелями.

Впрочем, иногда одно только намерение решить все в рамках закона зачастую повергает мошенников в бегство.

Так или иначе, главная защита от автоподставщиков - здравый смысл и крепкие нервы.

Кристина Одиноченко, Владимир Черных, Александр Давыдов, "ТВ Центр".

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