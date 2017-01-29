Москвичи осваивают экзотические зимние виды спорта

Теги: Общество зима москва спорт

Календарная зима перевалила за свой экватор. И мы медленно, но верно, движемся к её финалу. Между тем, у этого времени года есть не только недостатки, но и преимущества. И московское студенчество в полной мере научилось их использовать. В субботу на Воробьевых горах состоялся турнир по спуску на самых необычных, можно сказать, "дизайнерских" санях.

Пока в Европе не знают, как справиться со снегом, в российской столице тоже мучаются вопросом: как бы эти сугробы использовать? Для собственного удовольствия? Лыжи и коньки никто не отменял. Но душе хочется большего. Даже зорбинг многим приелся. Подумаешь, шар с дырочкой? И не на таких катались. Неудивительно, что на смену ему нынешней зимой пришел сноу-кайтинг. Одна доска, один кайт, который помещается в маленьком рюкзаке.

При хорошем ветре можно разогнаться до 50 км в час. Правда, надо учитывать, куда этот самый ветер - дует. А то всякое может случиться.

С умом подошли к своей зимней забаве московские студенты. Слепили из того, что было, гигантскую голову Хиллари Клинтон. Сейчас установят её на русские сани - и вперёд, к победе. С Хиллари будут биться гигантские мыши, космические пришельцы и драконы. После Дональда Трампа - так себе конкуренты.

Горки нынешней зимой пытаются одолеть на всём, что под руку попадется. Кто на байдарках с веслами и без, кто на велосанях. Развлечение сомнительное, по причине высокой травмоопасности. То ли дело спуск на лопате. Риск минимальный, удовольствия - море, особой подготовки не требуется. Сделали бы этот вид спорта олимпийским - любой московский дворник мог бы войти в сборную. И с допингом проблем никаких. Зачем он нужен, с такой-то лопатой?

Недавно в ход пошли и мётлы. Невероятную популярность в Москве обретает брумбол. Брум в переводе с английского - веник или метла. В Европе эта диковинная разновидность хоккея известна давно. Но лишь в Москве клюшка действительно сделана из веника - легкая, удобная.

Соревнования проводятся регулярно, правда, пока лишь на территории посольства Германии. Да и участвуют в них исключительно сотрудники посольств и экспаты - иностранцы, живущие в Москве.

Оказалось, что в хоккей, то есть в брумбол, могут играть не только настоящие мужчины, но и женщины. Экипировка легкая и элегантная.

В матче между Германией и США уверенно ведут немцы. Обыгрывают почти всухую, 7:1. На сегодняшний день чемпионы мира - канадцы. А вот российской команды как не было, так и нет. По объективной причине.

Ольга Стрельцова, Марина Глебова, Вероника Ермолова, "ТВ Центр".

Читайте также:

Чемпионат по ездовому спорту на Дальнем Востоке прошел в экстремальных условиях