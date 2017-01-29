"Аптекарский огород" представил одну из самых дорогих орхидей в мире

Теги: Москва мгу растение

Посетители "Аптекарского огорода" в Москве смогут увидеть самую дорогую в мире орхидею Пафиопедилум Ротшильда. На рынке это чудо природы стоит пять тысяч долларов.

В центре заснеженной столицы, посреди зимы, расцвели волшебные цветы, необычайной красоты и такой же необычайной редкости, передает "ТВ Центр".

В Аптекарском огороде сейчас пик цветения орхидей. Здесь можно найти всё - от уже полюбившихся москвичам фалленопсисов до таких раритетов, о которых знают только профессионалы. Например, редчайший гибрид - Фрэдкларкиара. Цветки радикально черного цвета. В России имеется всего несколько таких экземпляров. И все они находятся в ботаническом саду МГУ.

"Всегда, когда она зацветает, а цвести еще она будет очень долго и второй экземпляр уже в бутонах, это производит грандиозное впечатление на всех посещающих сад. И у нас часто сравнивают толпу людей у витрины с этой орхидеей с толпой людей в Лувре у портрета Моны Лизы", - рассказал директор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм.

По словам директора Ботанического сада, коллекция Аптекарского огорода одна из самых крупных в России. Вот, например, ещё один редкий вид - Летучая мышь или Такка. Его еще называют цветком дьявола. Темно-бордовый, почти черный. А буквально со дня на день здесь распустится совершенно уникальный Венерин башмачок Ротшильда. Этот цветок растёт только на острове Борнео и только на горе Каннибалум. На рынке это чудо природы стоит пять тысяч долларов.

Читайте также:

В Аптекарском огороде открыта новая тропическая оранжерея с бассейном

Посетителей "Аптекарского огорода" просят не вытаптывать тыквы ради селфи

В Аптекарском огороде открылась выставка лилий