Визит Трампа в Великобританию может сорваться из-за принца Чарльза

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Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, намеченный на июнь 2017 года, может не состояться из-за его разногласий с принцем Чарльзом по вопросам изменения климата. Об этом пишет Sunday Times.

Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, запланированный на июнь 2017 года, может на состояться из-за его нежелания встречаться с наследником британского престола принцем Уэльским Чарльзом. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным издания, в основе противоречий Трампа и принца Чарльза лежат различия во взглядах на проблему климатических изменений, передает ТАСС.

Помощники американского лидера предупредили, что Чарльз будет контрпродуктивно пытаться учить Трампа, и что тот "может взорваться, если на него давить".

Газета пишет, что в администрации США хотят, чтобы во время визита в Великобританию Трамп встретился не с Чарльзом, а с его сыновьями (принцами Уильямом и Гарри).

В свою очередь, в Лондоне указывают, что согласно протоколу во время госвизита наследник престола принимает участие в мероприятиях.

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