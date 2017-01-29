В Башкирии подросток погиб после падения на него снега с крыши

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В Башкирии 13-летний подросток погиб после того, как на него с крыши упала снежная глыба. СКР выясняет причины произошедшего.

В деревне Дубки в Башкирии с водонапорной башни на 13-летнего мальчика упала снежная глыба. Ребенок погиб, передает "Интерфакс".

Как сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии, в субботу несколько подростков катались с горки рядом с водонапорной башней, на 13-летнего мальчика с крыши башни упала обледеневшая масса снега.

В настоящее время устанавливаются принадлежность башни и лица, ответственные за своевременную очистку крыши от снега и льда. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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