Министр финансов Германии признал ошибкой массовый прием беженцев

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Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле признал ошибочной политику массового приема беженцев, в рамках которой в страну въехали сотни тысяч людей из стран Ближнего Востока и Африки. Он подчеркнул, что власти в настоящее время пытаются исправить многое, что "вышло из-под контроля в 2015 году".

Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле в интервью газете Welt am Sonntag назвал ошибочным принятое правительством решение по массовому приему беженцев в 2015 году. По его словам, сейчас власти пытаются исправить многое, что "вышло из-под контроля в 2015 году", передает ТАСС.

"Мы пытались исправить многое из того, что вышло из-под контроля в 2015 году. Мы, политики, тоже люди, и мы тоже совершаем ошибки. Но можно, по крайней мере, учиться на ошибках", - заявил Шойбле.

В декабре 2016 года стало известно, что Германия намерена ужесточить законодательство для мигрантов. В первую очередь, будет ускорен процесс депортации тех, кто так и не получил статус беженца. На такой шаг Ангеле Меркель придется пойти после теракта в Берлине, который был совершен 19 декабря того же года Анисом Амри. Он входил в списки радикалов, подлежал депортации, но при этом проживал не в той федеральной земле, в которой был зарегистрирован.

В 2016 году убежище в ФРГ запросили около 280 тысяч мигрантов. За год до этого в страну въехали почти 900 тысяч человек.

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