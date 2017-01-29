Журналисты НТВ попали под обстрел в ДНР

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Съёмочная группа телеканала НТВ попала под обстрел в районе населённого пункта Макеевка в Донбассе. Обстрел с украинской стороны начался в момент, когда корреспондент брал интервью у жителей города.

Журналисты телеканала НТВ в воскресенье попали под обстрел в Донбассе. Инцидент произошел в районе Макеевки, передает "ТВ Центр".

Как сообщил представитель министерства обороны ДНР, обстрел с украинской стороны начался в момент, когда корреспондент телеканала брал интервью у жителей города. В настоящее время съемочная группа покинула опасную зону. В Макеевке снарядами повреждены несколько зданий. Одно из них - двухэтажное - разрушено полностью.

Всего же за минувшие сутки украинские силовики более тысячи раз нарушили режим прекращения огня в зоне конфликта. В общей сложности обстрелам подверглись 16 населенных пунктов ДНР.

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