Журналисты НТВ попали под обстрел в ДНР
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Съёмочная группа телеканала НТВ попала под обстрел в районе населённого пункта Макеевка в Донбассе. Обстрел с украинской стороны начался в момент, когда корреспондент брал интервью у жителей города.
Журналисты телеканала НТВ в воскресенье попали под обстрел в Донбассе. Инцидент произошел в районе Макеевки, передает "ТВ Центр".
Как сообщил представитель министерства обороны ДНР, обстрел с украинской стороны начался в момент, когда корреспондент телеканала брал интервью у жителей города. В настоящее время съемочная группа покинула опасную зону. В Макеевке снарядами повреждены несколько зданий. Одно из них - двухэтажное - разрушено полностью.
Всего же за минувшие сутки украинские силовики более тысячи раз нарушили режим прекращения огня в зоне конфликта. В общей сложности обстрелам подверглись 16 населенных пунктов ДНР.
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