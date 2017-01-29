Сборная России выиграла смешанную эстафету на ЧЕ по биатлону

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Сборная России по биатлону завоевала "золото" в смешанной эстафете на чемпионате Европы. На втором месте - команда Норвегии, на третьем - украинские спортсмены.

В воскресенье сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы, который завершился в польском городе Душники-Здруй, передает ТАСС.

Российская команда в составе Ирины Старых, Светланы Слепцовой, Алексея Волкова и Александра Логинова показали результат 1 час 12 минут 26 секунд, использовав на восьми огневых рубежах шесть дополнительных патронов.

Серебряную медаль завоевала сборная Норвегии, третьими финишировали украинцы.

В общей сложности по итогам чемпионата Европы российские биатлонисты завоевали шесть золотых, пять серебряных и три бронзовых медали, заняв первое место в неофициальном общекомандном зачете.

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