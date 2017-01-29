Основатель клуба Soho Rooms погиб в Москве, упав с 17 этажа

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В столице в воскресенье днем нашли тело мужчины, упавшего с 17-го этажа дома в Шмитовском проезде. Предположительно, это 41-летний создатель ночного клуба Soho Rooms Сергей Ткаченко.

В Москве погиб создатель ночного клуба Soho Rooms Сергей Ткаченко, выпавший из окна многоэтажки на крышу нижестоящего здания, передает ТАСС.

Как рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, в воскресенье на козырьке одного из жилых домов по Шмитовскому проезду было обнаружено тело 41-летнего мужчины с повреждениями, характерными для падения с большой высоты. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Следственный комитет инициировал доследственную проверку по факту гибели мужчины.

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