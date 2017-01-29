На Мадагаскаре в ДТП со свадебным кортежем погибли почти 50 человек
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47 человек погибли в результате ДТП с участием свадебного кортежа на Мадагаскаре. Трагедия произошла в результате падения грузовика, перевозившего людей, в реку.
На Мадагаскаре в процессе свадебной церемонии погибли молодожены и гости – всего 47 человек, передает "Интерфакс".
Трагедия произошла в результате падения грузовика, перевозившего людей, в реку. Среди погибших - десять детей.
Авария произошла в городе Анджозороб, находящемся в 90 километрах к северо-востоку от мадагаскарской столицы Антананариву.