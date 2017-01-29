19:14, 29 января 2017

На Мадагаскаре в ДТП со свадебным кортежем погибли почти 50 человек

Теги:  погибшие  Происшествие  смерть  мадагаскар

47 человек погибли в результате ДТП с участием свадебного кортежа на Мадагаскаре. Трагедия произошла в результате падения грузовика, перевозившего людей, в реку.

На Мадагаскаре в процессе свадебной церемонии погибли молодожены и гости – всего 47 человек, передает "Интерфакс"

Трагедия произошла в результате падения грузовика, перевозившего людей, в реку. Среди погибших - десять детей.

Авария произошла в городе Анджозороб, находящемся в 90 километрах к северо-востоку от мадагаскарской столицы Антананариву.

 

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