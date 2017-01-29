Трамп заявил, что США нужны крепкие границы

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Соединенным Штатам необходимы крепкие границы и тщательный досмотр. Об этом на своей странице в Twitter написал Дональд Трамп. В минувшую пятницу 45-й президент США подписал указы, ужесточающие миграционную политику. Такое решение осудили многие политики стран Европы и Ближнего Востока.

Аплодисментами, песнями и плясками демонстранты приветствуют решение федерального судьи из нью-йоркского района Бруклин вопреки указу президента оставить в США двух граждан Ирака. Надписи на плакатах соответствующие: "Игнорируем запрет, а не мигрантов", "Вместе мы выстоим против расиста Трампа".

В пятницу избранный президент США Дональд Трамп подписал указ, который вступил в силу немедленно, поскольку не требовал согласования с конгрессом и моментально стал резонансным. Запрет на въезд коснулся выходцев из семи государств, с преимущественно мусульманским населением и на территории которых то и дело гремят теракты, - Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Причем, это ограничение, пока сроком на 90 дней, касается и тех, у кого на руках действующие американские визы, гринкарты или даже паспорта вполне себе благополучных стран, например, Германии или Великобритании. На четыре месяца новые власти США приостановили прием беженцев.

В страну не впустили даже и тех, кто уже приземлился в аэропортах. Среди них оказались и двое выходцев из Ирака. У обоих были действующие визы. Хамид Халид Дарвиш десять лет работал на американскую армию переводчиком в Ираке, и, по мнению адвокатов, на родине ему угрожает опасность. Там же с Вашингтоном сотрудничала и семья Хайдера Самира Абдулхалика Алшави. Сейчас они проживают в Хьюстоне. Именно эти два иракца и решили обжаловать указ Трампа в суде. И, как говорят юристы, возможно, создали прецедент для сотен выходцев из ближневосточных стран.

Сейчас по всей Америке гремят акции протеста. В аэропортах страны демонстрантов едва ли не больше, чем пассажиров. Наиболее масштабные митинги в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. С помощью плакатов Дональду Трампу пытаются напомнить, что Америка - страна эмигрантов, что его супруга тоже не родилась в США.

Ограничения, введенные американскими властями, бурно обсуждают и воротилы крупного бизнеса и звезды шоу-бизнеса. Главы крупнейших корпораций, таких как Apple, Twitter и Uber, жестко раскритиковали президентский указ. Один из аргументов, например, от крупнейшего сервиса такси: кто же теперь баранку крутить будет, ведь среди водителей компании тысячи мигрантов. Популярная певица Рианна не стала стесняться в выражениях и опубликовала на своей странице в соцсети оскорбительный пост.

"Отвратительно! Ужасные новости! Америку разрушают прямо на наших глазах. Это какой же аморальной свиньей надо быть, чтобы сделать такую чушь собачью", - написала певица.

Европейские лидеры тоже очень озаботились указом Трампа. Под Ангелой Меркель кресло канцлера весьма ощутимо зашаталось как только она распахнули двери страны для миллионов мигрантов, но это не помешало ей выразить сожаление в связи с решением американского президента ограничить миграцию. Госпожа пока еще канцлер заявила, что даже решительная борьба с терроризмом не оправдывает таких действий. В Британии были более дипломатичны, но тоже вставили свое слово. Премьер станы Тереза Мэй не согласилась с Дональдом Трампом, но все-таки признала, что миграционная политика страны - это внутреннее дело государства.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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