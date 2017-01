Трамп обвинил сенаторов в стремлении развязать Третью мировую войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм пытаются развязать Третью мировую войну.

В своем микроблоге в Twitter глава Белого дома написал, что совместное заявление двух его однопартийцев, которые также баллотировались на пост президента, неверно. Так он отреагировал на слова Маккейна и Грэма о том, что его новый указ об ужесточении иммиграционного контроля больше способствует обострению террористической угрозы, чем укреплению безопасности США, передает ТАСС.

Также Трамп призвал двух республиканцев, придерживающихся антироссийских взглядов, сконцентрироваться на борьбе с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство", а также нелегальной иммиграцией и "пограничном контроле вместо того, чтобы постоянно стараться начать Третью мировую войну".

...Senators should focus their energies on ISIS, illegal immigration and border security instead of always looking to start World War III.