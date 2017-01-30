Трамп обвинил сенаторов в стремлении развязать Третью мировую войну

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Сенаторы от Республиканской партии Джон Маккейн и Линдси Грэм пытаются развязать Третью мировую войну, считает президент США Дональд Трамп. По его словам, им лучше сконцентрироваться на борьбе с ИГ, нелегальной иммиграцией и "пограничном контроле".

Президент США Дональд Трамп заявил, что сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм пытаются развязать Третью мировую войну.

В своем микроблоге в Twitter глава Белого дома написал, что совместное заявление двух его однопартийцев, которые также баллотировались на пост президента, неверно. Так он отреагировал на слова Маккейна и Грэма о том, что его новый указ об ужесточении иммиграционного контроля больше способствует обострению террористической угрозы, чем укреплению безопасности США, передает ТАСС.

Также Трамп призвал двух республиканцев, придерживающихся антироссийских взглядов, сконцентрироваться на борьбе с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство", а также нелегальной иммиграцией и "пограничном контроле вместо того, чтобы постоянно стараться начать Третью мировую войну".

...Senators should focus their energies on ISIS, illegal immigration and border security instead of always looking to start World War III. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 января 2017 г.

Ранее 45 президент США подписал указ, который приостанавливает прием иностранных граждан на 120 дней. Также документ на 90 дней ужесточает правила иммиграции из ряда мусульманских стран, в том числе Сирии, Ливии и Ирана. В Штатах задержаны около десяти представителей этих государств. В Тегеране уже заявили, что ответят новому хозяину Белого дома аналогичными мерами.

Между тем, 28 января Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в котором они подчеркнули важность восстановления торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран. Они также высказались за налаживание координации действий по борьбе с ИГ и другими террористическими группировками в Сирии. Кроме того, лидеры обсудили возможность проведения личной встречи.

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