Великобритания впервые после холодной войны отправит эсминец в Черное море

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Военный корабль будет отправлен Соединенным Королевством в Черное море для выполнения оперативной задачи. Он должен оказать помощь британским военнослужащим, которые принимают участие в учениях на Украине. Ранее сообщалось, что эсминец зайдет в порт Одессы.

Впервые со времен холодной войны Великобритания направит свой современный военный корабль в Черное море для выполнения оперативной задачи. Об этом сообщает газета Mail on Sunday. В операции примет участие эсминец типа 45 HMS Diamond, оснащенный новейшими зенитными ракетами.

"Великобритания усиливает свои позиции на мировой арене и твердо поддерживает наших украинских друзей. Соединенное Королевство посылает четкий сигнал, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - сказал британский министр обороны Майкл Фэллон.

Вооруженный корабль возглавит тактическую группу НАТО, чтобы оказать помощь в защите 650 британских военнослужащих, которые принимают участие в учениях на Украине.

Ранее сообщалось, что эсминец 45 HMS Diamond зайдет в порт Одессы.