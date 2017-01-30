Задержан подросток, подозреваемый в убийстве друга в московском ТЦ

Теги: убийство Происшествие москва

Задержан 16-летний подросток, подозреваемый в убийстве друга. Инцидент произошел в одном из московских торговых центров.

По подозрению в убийстве подростка задержан 16-летний юноша. Как сообщили в СК, с ним проводятся необходимые следственные действия, передает АГН "Москва".

По версии следствия, вечером 29 января подозреваемый находился в одном из торговых центров Ленинского района, где у него произошел конфликт с молодым человеком. Ссора переросла в драку, в ходе которой подозреваемый нанес юноше несколько ударов ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По данным правоохранителей, драка между подростками произошла на парковке ТЦ "Вегас". Очевидцы утверждают, что конфликт начался в самом торговом центре.

Читайте также:

Основатель клуба Soho Rooms погиб в Москве, упав с 17 этажа

В центре Москвы автомобиль сбил четырех рабочих на тротуаре