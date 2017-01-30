Кадыров сообщил о ликвидации трех боевиков в Чечне

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В ходе спецоперации в Чечне ликвидированы трое боевиков. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров. В результате столкновений с преступниками от полученных ранений скончались два сотрудника правоохранительных органов.

В Чеченской республике в ходе спецоперации в городе Шали ликвидированы трое боевиков. Об этом сообщил Рамзан Кадыров на сайте главы и правительства региона, передает "ТВ Центр".

Стрельба началась в центре города, когда полицейские пытались проверить документы у группы подозрительных лиц, приближавшихся к посту. Те в ответ открыли огонь и бросили гранату, погибли двое полицейских, еще два местных жителя были ранены.

Нападавшие уничтожены. Как сообщил Кадыров, личности террористов уже установлены. Все они давно находились в розыске. По словам главы республики, руководил бандгруппой уроженец Шали Магомед Рашидов, примкнувший к запрещённой в России и других странах организации "Исламское государство", есть данные, что он занимается вербовкой молодежи, причастен к подготовке убийств должностных лиц, полицейских и представителей духовенства.