Казахстан передал гуманитарную помощь жителям Сирии

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В порту сирийского города Тартус состоялась передача гуманитарной помощи из Казахстана. Груз доставили при содействии российской стороны. Всего около 500 тонн. Продовольствие направят жителям провинций Алеппо, Латакии и Тартуса.

Погода на средиземноморском побережье переменчива, штормить может несколько дней. Однако судно обеспечения российского Военно-морского флота прибыло в порт Тартус вовремя, передает "ТВ Центр".

Позади тысячи морских миль. На борту 33 контейнера с гуманитарной помощью сирийскому народу от правительства Казахстана. Власти республики попросили доставить груз российских военных.

"Доставлено сирийскому народу около 500 тонн гуманитарной помощи, в том числе муку, мясные консервы, рис, макаронные изделия и чай. В составе гуманитарных конвоев это продовольствие будет перераспределено по провинциям, передано населению, наиболее пострадавшему от военных действий, для организации выдачи непосредственно и приготовления горячей пищи", - сообщил представитель штаба материально-технического обеспечения российской авиационной группировки в Сирии, подполковник Сергей Гречко.

В порту гуманитарную помощь принимают власти провинции Тартус. Контейнеры вскрывают, проверяют содержимое. Затем заместитель губернатора подписывает документы о получении груза.

"Большое спасибо Казахстану и России, что они помогают Сирии. Эта гуманитарная помощь для городов Алеппо, Латакия и Тартус. В этих городах сложная гуманитарная обстановка. Алеппо три года удерживали террористы. Сейчас там налаживается мирная жизнь, но многим людям элементарно нечего есть. Нет продуктов. Необходимо помочь, в первую очередь, беженцам", - отметил заместитель губернатора провинции Тартус Мухаммад Джари.

Доставку продуктов контролируют сотрудники Сирийского арабского Красного Полумесяца. Международные гуманитарные организации неоднократно обращали внимание мирового сообщества на необходимость срочной помощи Арабской республике. Однако ни одного конвоя проамериканской коалиции сирийские представители Красного Полумесяца до сих пор не встретили.

"Гуманитарные грузы привозили Азербайджан, Сербия, Белоруссия, Армения. Теперь присоединился Казахстан. Но, конечно, наибольшую помощь нам оказывает Россия", - заявил представитель Сирийского арабского Красного Полумесяца Фирас Карам.

Очередной гуманитарный конвой на этот раз из Казахстана уже сформирован. В ближайшее время груз будет доставлен в пункты назначения.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров, "ТВ Центр". Тартус, Сирия.